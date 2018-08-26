شاهد.. حجاب بن نحيت يلقي قصيدته في حب الرسول الكريم

المواطن - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو يتضمن قصيدة من نظم الشاعر الراحل حجاب بن نحيت يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقول حجاب بن نحيت في قصيدته عن النبي التي عنونها ” نعم الأمين”:

من قبل ألف وفوق أربعمائة عام

جوار بيت الله والأوضاع شينة

بالحقبة اللي تنتشر فيها الأصنام

في ديرة تمسي وتصبح حزينة

يولد طفل ويعيش من ضمن الأيتام

هذي حياته في بداية سنينه

توفت أمه وهو أبو ستة أعوام

شمال عن مكة جنوب المدينة

وأخذ سنين ومهنته رعي الأغنام

لمعاونة عمه على ما يعينه

ثم راح من مكة يتاجر إلى الشام

نعم الأمين يدير مال الأمينة

وأنزل عليه الله الآيات بأحكام

تفصل ما بين أديان قومه ودينه

ورد بها ذكر العلق والخبر تام

عن الرسول وكلنا مصدقينه

واللي يكذب به ترانا له أخصام

ونقابله بالبيانات المبينة

الله خلقنا من علق وسط الأرحام

من نطفةٍ أمشاج ماءٍ وطينة

وهذا العلق ما شيف قبل المائة عام

الناس ما كانوا قبل عارفينه

قبل (المكرلسكوب) معرفته أحلام

ما فيه أحد بالكون شافه بعينه

إلين صور بالجرايد والأفلام

لا شافه المؤمن تزايد يقينه

وشلون يكشفه النبي هاك الأيام

يوم المكبر ما صنع منه عِينه

حتى يعرف ويذكر أرواح وأجسام

تشبه علق كل المياه الأسينة

أقسمت ما قاله سوى رب الأنام

يا ويلكم ويلاه يا مكذبينه

وإن كان عند جهينه أيقن خبر هام

هذا الأهم من واحدٍ من مزينة

يذكر أن الشاعر حجاب بن نحيت قد انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد معاناة من المرض فيما تسابق المغردون في رثائه والثناء عليه وتبادلوا مقاطع وأبياتًا من قصائده.

وأثنى المغردون على تجربة حجاب بن نحيت الشعرية مؤكدين أن هذا الأسلوب هو ما جعله أحد أبرز الشعراء في الجزيرة العربية بل وفي العالم العربي كله.

كانت قصائده تتميز بالحكم والموعضة ولا تخلو من الابتهالات والنصائح هنا ابيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم لـ الشيخ #حجاب_بن_نحيت رحمه الله pic.twitter.com/YFg9QxeNOq — ⚖️ أحمد الناقي (@Ahmadbinnaqi) August 26, 2018