شاهد.. رد فعل المعلمين بعد منحهم إجازة رسمية غدًا

المواطن -الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإجازة رسمية يوم غدٍ الخميس للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في المنتدى الدولي للمعلمين.

وقال العيسى إن هذا الأمر يأتي نظيراً لجهودهم الكبيرة في المنتدى على مدى 3 أيام.

وكان العيسى قد افتتح المنتدى بمشاركة 700 معلم ومعلمة من المملكة بحضور ومشاركة خبراء في مجال التعليم من عدة دول.

واستعرض المؤتمر تجارب العديد من الدول في العملية التعليمية للاستفادة منها.