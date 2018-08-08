شاهد.. سجادة الزهور المضيئة تأسر قلوب زوار مهرجان صيف بدر الجنوب

المواطن - سعيد آل هطلاء - بدر الجنوب

تتواصل فعاليات مهرجان صيف بدر الجنوب بمدينة نجران، والذي يأتي برعاية كريمة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومحافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتخلل المهرجان العديد من الفعاليات منها فعالية سجادة الزهور المضيئة والتي تُنفذ للمرة الأولى في المملكة مما أعطت رونقًا وجمالًا للمهرجان في النهار ومشهدًا يأسر القلوب مساءً.

كما تخلل المهرجان فعالية الوفاء لجنود الوطن، وذلك بتنفيذ جدارية لشكر جنونا البواسل ليشارك فيها المسؤولون والزوار، إضافة إلى فيديو بتقنية الواقع المعزز (augmented reality) لشكر الجنود البواسل، فضلًا عن فعالية الإبداع الفني والتي شارك فيها أكثر من ١٢ فنانًا من جميع أنحاء المملكة بأنواع مختلفة من الفنون التشكيلية.

وأيضًا العديد من الفعاليات والعروض المصاحبة كالأمسيات الشعرية التي يشارك بها نخبة من شعراء ومنشدي المملكة، وبعض العروض الفلكلورية الشعبية لأهالي منطقة نجران وضواحيها.