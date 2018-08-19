شاهد.. عبقرية جوارديولا تقود مان سيتي لتدمير شباك هيدرسيفيلد بسداسية

المواطن - محمد سمعة

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز على مضيفه هيدرسيفيلد تاون بسداسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

وضغط نادي مانشستر سيتي منذ بداية المباراة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، خاصة أن مان سيتي كان مستحوذًا على الكرة وضاغطًا بشكل هجومي واضح.

تمكن نادي مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الخامسة والعشرين بطريقة مهارية جميلة، مستغلًا خروج الحارس من مرماه، ليسددها في المرمى الخالي.

واصل نادي مانشستر سيتي ضغطه الهجومي، حيث تمكن اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس من تسجيل الهدف الثاني للسيتزنس بطريقة أكثر من رائعة عبر تصويبة قوية في الدقيقة الحادية والثلاثين.

لم يكتف مانشستر سيتي بالهدفين وسعى لتسجيل الهدف الثالث، حيث تمكن اللاعب أغويرو من تسجيل الثاني له والثالث لمان سيتي في المباراة بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن نادي هيدرسيفيلد من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جون ستانكوفيتش.

وفي الشوط الثاني من المباراة، بدأ مانشستر سيتي الضغط وسجل الهدف الرابع من ركلة حرة مميزة سددها اللاعب الإسباني دافيد سيلفا بإتقان شديد.

نجح سيرخيو أغويرو في أن يسجل ثالث أهدافه” هاتريك” والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة والسبعين بطريقة جميلة.

ثم اختتم مانشستر سيتي مهرجان أهدافه، عبر اللاعب كونجولو لاعب هيدرسيفيلد والذي سجل السادس لمان سيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ85.