شاهد.. ماذا قالت أشهر مقدمات البرامج الألمانيات عن رحلتها في الحج؟

المواطن - مكة المكرمة

أشادت كريستينا باكر، والتي تعتبر واحدة من أشهر مقدمات البرامج الألمانيات، بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وعظمة الإسلام.

وكتبت باكر عن رحلتها للحج في المملكة في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي اللجمهور الألماني والدولي.

واشتهرت كرستينا باكر عبر شاشة قناة MTV الدولية المعروفة، واعتنقت الإسلام في العام 1995.

ونشرت كريستينا باكر مذكراتها عام 2012 ضمن كتاب حمل عنوان “من إم تي في إلى مكة”، واعتبر من الكتب الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة.

وصدر الكتاب الأصلي باللغات الألمانية، والهولندية، والإندونيسية، والماليزية، والأوردية، وتم ترجمته إلى العربية كذلك.

ودعت وزارة الإعلام كريستينا باكر لحج هذا العام ١٤٣٩هـ، وأجرت لقاءً معها نشر عبر المنصات الدولية وحقق انتشارًا واسعًا.