شاهد.. 10 صور لاستقبال أمير عسير المهنئين بعيد الأضحى

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية، اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من المحافظين ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل، والمواطنين، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وفي بداية اللقاء، قدم فيصل بن خالد للجميع التهنئة بالعيد، رافعًا باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج، سائلًا الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة وهي ترفل بالأمن والاستقرار.

وبعد ذلك، استمع الجميع إلى قصيدة شعرية، ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدته.

وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.