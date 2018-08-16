شركة ألمانية توجه صفعة بمليارات الدولارات لإيران

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تتوالى الصفعات التي توجهها الشركات العالمية لنظام الملالي بعد استعادة الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية مطلع أغسطس الجاري، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العشرات من الشركات التي كانت مرتبطة بعقود استثمارية داخل قطاعات مختلفة في إيران.

وحسب ما ورد في وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن شركة دويتشه بان الألمانية المملوكة للدولة قررت التخلي عن مشاريع في إيران بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

وقالت الشركة الألمانية إنها حريصة على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المشروعات المختلفة، وهو الأمر الذي سيتأثر بشكل رئيسي بالعمل مع إيران، مؤكدة أن هذا السبب هو ما دفعها للانسحاب من المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع طهران في وقت سابق.

بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران في الأسبوع الماضي وأوقفت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار في إيران في ظل العقوبات الأمريكية، بما في ذلك شركة توتال النفطية الكبرى وشركة صناعة السيارات PSA و Renault و Daimler.

وقالت متحدثة المتحدثة باسم الشركة الألمانية، اليوم الخميس، إن دويتشه بان تشارك في مشروعين بإيران من خلال شركة دي.بي للهندسة والاستشارات التابعة لها.

وأضافت: “سينتهي كلا المشروعين في أغسطس وسبتمبر 2018 على التوالي.. ونظرًا للممارسات المصرفية المتغيرة، سعينا إلى إبرام العقد بشروط ودية وفي الوقت المناسب”.

ووقعت دويتشه بان مذكرة تفاهم مع شركة السكك الحديدية الإيرانية “بونياد إيست رايلوايز” (BonRail) في مايو 2017 للمشروع الأول الذي يهدف إلى تحديد ومعالجة الإمكانات المحتملة لقيام مشروعات في هذا المجال.