شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بالرياض لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، بمسمى (محلل أول التخطيط والأداء، ومحلل أول تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومهندس أول تخطيط الشبكات، وأخصائي شركاء الأعمال للموارد البشرية، وأخصائي المشاريع الفنية)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- محلل أول التخطيط والأداء (Senior Planning & Performance Analyst).

2- محلل أول تنمية وتطوير الموارد البشرية (Senior HR Learning & Development Analyst).

3- مهندس أول تخطيط الشبكات (Senior Network Planning Engineer).

4- أخصائي شركاء الأعمال للموارد البشرية (HR Business Partner Specialist).

5- أخصائي المشاريع الفنية (Technical Project Specialist).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).