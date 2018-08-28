شركة قصر الأواني توفر وظائف شاغرة للسعوديين في العديد من المدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة قصر الأواني توفر وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل بمسمى (مدراء معارض، ومشرفين، وبائعين، ومحاسبي صندوق)، في المدن التالية (الرياض، وجدة، والخبر، والأحساء، وحفر الباطن، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، وبيشة، والرس، وعنيزة، وحائل، وتبوك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدراء معارض.

2- مشرفين.

3- بائعين.

4- محاسبي صندوق.

المميزات:

1- راتب مجزي.

2- فرص للارتقاء الوظيفي.

3- التدريب على أيدي مختصين.

4- التعيين بأقرب فرع لمحل الإقامة.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الخبر.

– الأحساء.

– حفر الباطن.

– أبها.

– خميس مشيط.

– جازان.

– بيشة.

– الرس.

– عنيزة.

– حائل.

– تبوك.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر اسم المنطقة واسم الحي):

[email protected]