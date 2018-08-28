شركة مقلة للبصريات توفر وظائف للجنسين بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مقلة للبصريات عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة للرجال وللنساء، بمجال المبيعات، للعمل بمراكزها في الرياض، بمسمى (فني بصريات، واختصاصي قياس بصر، وبائع نظارات، وكاشير)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني بصريات (للرجال).

2- اختصاصي قياس بصر (للرجال).

3- بائع نظارات (للرجال وللنساء).

4- كاشير (للرجال وللنساء).

المميزات:

1- راتب 4500 ريال + عمولة.

2- يوم إجازة بالأسبوع.

3- تأمين طبي.

4- دورات تدريبية.

5- توظيف فوري.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الحصول على الشهادة الجامعية.

طريقة التقديم:

– للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]