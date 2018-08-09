شركة منار المشاعر تعلن توفر 5000 وظيفة موسمية شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة منار المشاعر المحدودة وشركة أضواء المشاعر المحدودة عن 5000 وظيفة موسمية شاغرة بمسلخ المعيصم النموذجي ومسلخ العكيشية الموسمي خلال موسم الحج، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- 3000 وظيفة جزار.

2- 1500 وظيفة عامل نظافة.

3- 500 وظيفة عداد وإحصاء.

– مع التأكيد على أن أولوية التوظيف للشباب السعودي، وسيتم استقبال طلبات التوظيف بمقر مسلخ العكيشية الموسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى 4:00 عصراً.

لمزيد من التفاصيل برجاء الاطلاع على الإعلان المرفق أدناه.