شركة منار المشاعر تعلن توفر 5000 وظيفة موسمية شاغرة

المواطن - الرياض
أعلنت شركة منار المشاعر المحدودة وشركة أضواء المشاعر المحدودة عن 5000 وظيفة موسمية شاغرة بمسلخ المعيصم النموذجي ومسلخ العكيشية الموسمي خلال موسم الحج، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- 3000 وظيفة جزار.
2- 1500 وظيفة عامل نظافة.
3- 500 وظيفة عداد وإحصاء.
– مع التأكيد على أن أولوية التوظيف للشباب السعودي، وسيتم استقبال طلبات التوظيف بمقر مسلخ العكيشية الموسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى 4:00 عصراً.
لمزيد من التفاصيل برجاء الاطلاع على الإعلان المرفق أدناه.
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