شركة نسما للأمن توفر أكثر من 100 وظيفة أمنية شاغرة

المواطن - الشرقية

أعلنت شركة نسما للأمن عن توفر أكثر من 100 وظيفة أمنية شاغرة بالجبيل، للعمل بمسمى (رجل أمن، ومشرفي أمن، ومراقبي غرف تحكم)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- رجل أمن (العدد 100 وظيفة):

– موقع العمل (طريق الجبيل).

– الراتب يبدأ من 4200 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

– يفضل من لديه خبرة أمنية.

2- مشرفو أمن:

– موقع العمل (طريق الجبيل).

– الراتب يبدأ من 5500 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– التحدث باللغة الإنجليزية فقط.

– العمر لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

– خبرة أمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- مراقبو غرف تحكم:

– موقع العمل (طريق الجبيل).

– الراتب يبدأ من 5200 ريال.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث.

– العمر لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

طريقة التقديم:

– للتقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]