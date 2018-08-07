صالح: دعم المملكة لمحطات الكهرباء يخفف المعاناة عن اليمنيين

صالح: دعم المملكة لمحطات الكهرباء يخفف المعاناة عن اليمنيين

2018/08/07
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء في بلاده.‏
وقال إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة العربية ‏السعودية بالتخفيف عن معاناة ‏الشعب ‏اليمني ودعم ‏الحكومة الشرعية يجسد ما يجمع البلدين ‏من ‏أواصر ‏المحبة والإخاء.‏
وأكد الفريق محسن من جهة أخرى خلال لقائه وزير الدولة ‏لشؤون مخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني في الحكومة ‏الشرعية، ياسر الرعيني، أن الحكومة ماضية ‏في ‏استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني التي انقلبت عليها ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية.‏


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