صالح: دعم المملكة لمحطات الكهرباء يخفف المعاناة عن اليمنيين

المواطن - واس
ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء في بلاده.
وقال إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة العربية السعودية بالتخفيف عن معاناة الشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية يجسد ما يجمع البلدين من أواصر المحبة والإخاء.
وأكد الفريق محسن من جهة أخرى خلال لقائه وزير الدولة لشؤون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الحكومة الشرعية، ياسر الرعيني، أن الحكومة ماضية في استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
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