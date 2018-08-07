صالح: دعم المملكة لمحطات الكهرباء يخفف المعاناة عن اليمنيين

المواطن - واس

ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء في بلاده.‏

وقال إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة العربية ‏السعودية بالتخفيف عن معاناة ‏الشعب ‏اليمني ودعم ‏الحكومة الشرعية يجسد ما يجمع البلدين ‏من ‏أواصر ‏المحبة والإخاء.‏

وأكد الفريق محسن من جهة أخرى خلال لقائه وزير الدولة ‏لشؤون مخرجات ‏مؤتمر الحوار الوطني في الحكومة ‏الشرعية، ياسر الرعيني، أن الحكومة ماضية ‏في ‏استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ‏الوطني التي انقلبت عليها ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية.‏