صحة جدة تعلق على الخطاب المتداول من مستشفى الملك فهد.. هذه تفاصيل البصمة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - جدة

أصدرت صحة جدة بيانًا كشفت من خلاله حقيقة الخطاب المتداول من مستشفى الملك فهد حول نظام البصمة في الحضور والانصراف.

وقالت صحة جدة في بيانها: “إن الشؤون الصحية بمحافظة جدة قد اطلعت على الخطاب المتداول المنسوب لاستشاريي مستشفى الملك فهد العام ضمن بعض مواقع التواصل الاجتماعي… وببحث تفاصيل الموضوع اتضح أن ذلك الخطاب لم يصدر بشكل رسمي من منسوبي المستشفى، كما لم يصل إلى إدارة المستشفى أو الشؤون الصحية بشكل رسمي”.

وأضاف البيان أنه “لمزيد من الاستيضاح قامت إدارة المستشفى بمناقشة ذلك مع بعض الاستشاريين داخل المستشفى من مختلف الأقسام والذين نفوا علمهم أو تأييدهم لمضمون ذلك الخطاب، لاسيما أن هذا الموضوع سبق إثارته أثناء فترة انطلاق تطبيق نظام البصمة قبل عدة أشهر وتم حسمه آنذاك وفقًا للأنظمة والتعليمات وتوجيهات مقام الوزارة، والتزام الجميع بذلك نزولًا عند تحقيق المصلحة العامة ولإعطاء الحقوق لأهلها على الوجه المطلوب”.

وتابعت صحة جدة: “الصحيح أن تفعيل نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف معمول به بالمستشفى منذ عدة أشهر، وذلك النظام مفعل في معظم مرافق صحة جدة بل على مستوى الوزارة، ويأتي ذلك في ظل مواكبة التطور التقني الذي تشهده بلادنا الحبيبة، بحيث يتم رصد بيانات الحضور والانصراف بشكل دقيق ومفصل يوضح ساعات بداية الدوام ونهايته والمناوبات وساعات العمل الزائدة”.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد العام هو أحد أعرق المرافق الصحية بمحافظة جدة ويتميز بكون معظم العاملين به من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والذين أثبتوا بما لا يدع مجالًا للشك أنهم قدوة حسنة للممارس الصحي ومنهم أصحاب درجات علمية عالية ولهم مواقف إيجابية تجاه المرضى لا يتسع المقام لذكرها، وذلك النظام لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع تقديرنا التام لهم ولجهودهم.