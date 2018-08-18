صحة جدة توضح حقيقة الاشتباك بمستشفى الثغر.. هذا ما حدث

المواطن - جدة

علقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم السبت، على مقطع الفيديو المتداول، والذي يوضح اشتباك شخص مع عدد من الأشخاص داخل مستشفى الثغر بمحافظة جدة.

وقالت صحة جدة في بيان: “نود توضيح أن المقطع يعود لأحد المرضى النفسيين، حيث حضر لطوارئ مستشفى الثغر بواسطة الهلال الأحمر وبرفقة عدد من الأقارب”.

وأضافت صحة جدة أن المريض بادر بالتصرف بطريقة غير سليمة وصولاً للتهجم على من حوله؛ ما استلزم سرعة تدخل رجال الأمن وعدد من الحضور؛ حفاظاً على سلامته وسلامة منسوبي المستشفى ومراجعيه.

وأشارت صحة جدة، خلال البيان، إلى أنه بعد السيطرة على المريض جرى نقله لمجمع الأمل للصحة النفسية حيث يخضع حالياً للتقييم والعلاج.