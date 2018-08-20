صحيفة بريطانية: المملكة ترفع شعار الأمن أولاً في حج هذا العام

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت صحيفة ديلي ستار البريطانية الضوء على جهود المملكة الواسعة لتأمين الحجاج، وذلك تجنباً لأي تدافع أو خلل بالنظام، مما قد يؤدي إلى حوادث وخيمة.

وحسب ما أبرزته الصحيفة البريطانية، فإن المملكة التي تستضيف هذا العام ما يزيد عن مليوني شخص على أراضيها لأداء الفريضة المقدسة، أنفقت ملايين الدولارات من أجل تأمين أمثل لسلامة الحجاج وتوفير أقصى مستويات الرعاية لهم طوال تواجدهم بالمملكة وليس في فترة الحج فقط.

وقالت الصحيفة إن المملكة وفرت 18 ألفاً من عناصر الأمن، مزودين بـ3 آلاف سيارة، منتشرين بكافة أرجاء الحرم المكي لخدمة الحجيج ورعايتهم وتوفير معايير الأمن اللازمة، بما يحول دون وقوع حوادث خطيرة أثناء أداء الفريضة.

واعتمدت المملكة على التكنولوجيا في محاكاة مشهد الحج ومراقبة تدفق الحجيج، وهو ما منع وقوع حوادث التدافع، حيث يأمل المسؤولون في أن يكون موسم الحج الذي بدأ أمس الأحد، انطلاقة جديدة لابتكارات الحج.

هاكاثون الحج والذي نظمته المملكة هذا الشهر، كان الغرض الرئيسي منه هو خلق نوع من التنافس بين المخترعين للتوصل إلى إمكانات وقدرات تكنولوجية جديدة تجعل الحج أكثر أماناً ويسر من ذي قبل، حيث تنافس المخترعون للحصول على جوائز مالية بقيمة 420،000 دولار، كجزء من مساعي المملكة لاستخدام أوسع نطاقاً للتكنولوجيا في تسهيل الحج وجعله أكثر أماناً.

وتتطلع لاستقبال 30 مليون حاج بحلول عام 2030، وهو رقم يمثل طموحات رفيعة المستوى، عندما يعلم البعض أن حوالي 54 مليون شخص أدوا مناسك الحج على مدار الـ25 عاماً الماضية.

وتوفر المملكة كافة سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن لأداء الفريضة المقدسة في أجواء رائعة سواء على المستوى الروحاني أو حتى الشعور بكامل الأمان في مشاعر الحج المقدسة، وذلك عن طريق قدرات لوجيستية ضخمة تم توفيرها للحجيج.