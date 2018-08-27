صندوق التنمية العقاري يُجيب على 4 أسئلة تشغل بال المتقدمين

المواطن - عبدالرحمن دياب

تفاعل صندوق التنمية العقاري مع استفسارات عديدة وصلت له عبر حساب العناية بالعملاء التابع له بموقع “تويتر”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري، مساء اليوم الاثنين، عن سؤال بشأن السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم.

وقال صندوق التنمية العقاري: إنه في حال السداد المبكر للتمويل تسقط الأرباح عن المستفيد وبالتالي يسقط الدعم.

كما تفاعل صندوق التنمية العقاري مع استفسار آخر بشأن الدعم.

وأوضح صندوق التنمية العقاري أنه يقدم دعمًا غير مسترد بأرباح الـ500 ألف ريال كحد أقصى لجميع من كان (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصومًا منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل بنسبة 100% ومن كان أكثر من 14 ألف، يتم دعمهم بنسبة تتراوح من 35% حتى 100%.

ورد صندوق التنمية العقاري على استفسار ثالث بقوله: “بعد قيام المستفيد بتوقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ سحب القسط”.

وبالنسبة لمن صدر اسمهم ضمن المستفيدين، أوضح صندوق التنمية العقاري ردًّا على استفسار رابع: “في حال صدر اسمك، يمكنك التوجه مباشرة إلى إحدى الجهات التمويلية المشاركة من أجل الاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية جاهزة في المنطقة التي ترغب بها”.