صور مؤثرة.. زوجة جون ماكين تبكي بُحرقة فوق تابوته في الوداع الأخير

المواطن - متابعة

دُفن جثمان السيناتور الأمريكي جون ماكين، أمس الأربعاء، في مأتم رسمي مهيب، فيما بينت صور مؤثرة زوجته سيندي وهي تمشي مع ابنه جاك وراء النعش.

وشهدت لحظات الوداع الأخيرة بكاء سيندي وهي مرتمية فوق تابوت جون ماكين الذي توفي عن 81 عاماً بعدما خسر معركته مع سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب السيناتور الجمهوري الراحل في بيان إن “السيناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2015. وعندما فارق الحياة كان السيناتور محاطاً بزوجته سيندي وعائلتهما”.

وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده “خدم الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاص لمدة 60 عاماً”.