ضابط مصري ينتحر بطلقة في الرأس.. ويترك رسالة لزوجته

المواطن - القاهرة

أقدم ضابط مصري برتبة نقیب على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه، داخل شقته في حي إمبابة بالجیزة، مساء أمس الاثنین، تاركاً لزوجته رسالة، عثر علیها ملقاة بجانب جثته.

وكتب الضابط في الرسالة: “أنا هضرب نفسي بالنار”، قبل أن يطلق الرصاص على نفسه من سلاحه، وتستقر الطلقة في رأسه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن النقیب الذي كان يعمل ضمن قوة مباحث قسم إمبابة، كان يمر بظروف نفسیة سیئة.

وكانت قد جرت محاكمة الضابط المنتحر في قضیة صفعه مواطناً على وجهه العام الماضي، ما أدى إلى وفاته.