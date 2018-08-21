ضيوف خادم الحرمين يهنئون القيادة بعيد الأضحى 

المواطن - واس

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمنّوا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في نجاح أعمال الحج والتيسير على الحجّاج، مشيدين بما قُدم خلال الأيام الماضية من أعمال مباركة وجليلة من جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج التي أسهمت بانسيابية الحج، وتقديم الخدمات كافة في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وسألوا الله العلي القدير أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

وكان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وصلوا في وقت مبكر إلى مشعر منى ورموا جمرة العقبة وحلقوا رؤوسهم وتحللوا من الإحرام، وألسنتهم تلهج بصادق الدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها.