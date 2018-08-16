طريقة تحويل حسابك الشخصي في إنستغرام إلى حساب تجاري

المواطن - متابعة
يتميز تطبيق إنستغرام بشعبية واسعة حول العالم، ويتعامل مع التطبيق ما يقرب من مليار مستخدم نشط بشكل شهري، وهو الأمر الذي جعل أصحاب الأعمال خاصة الصغيرة يتوجهون إليه من أجل إنشاء حساب تجاري يمكنهم من الترويج لمنتجاتهم والأشياء التي يهتمون بها.
وفيما يلي نرصد لكم خطوات تحويل الحساب الشخصي إلى التجاري، والذي يمكنك من إطلاق إعلانات والتواصل مع العلامات التجارية الأخرى، وبعض الأدوات الأخرى المميزة.
اضغط على زر القائمة من الواجهة الرئيسية للبرنامج
قم باختيار خيار Switch To Business Profile
قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المطلوب في فيسبوك
اختر الصفحة المطلوب ربطها مع الحساب في إنستغرام واضغط Next
أضف بيانات التواصل المطلوبة
ستجد شكل حسابك تغير وأصبح تجارياً
وفيما يلي نرصد لكم خطوات تحويل الحساب الشخصي إلى التجاري، والذي يمكنك من إطلاق إعلانات والتواصل مع العلامات التجارية الأخرى، وبعض الأدوات الأخرى المميزة.
اضغط على زر القائمة من الواجهة الرئيسية للبرنامج
قم باختيار خيار Switch To Business Profile
قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المطلوب في فيسبوك
اختر الصفحة المطلوب ربطها مع الحساب في إنستغرام واضغط Next
أضف بيانات التواصل المطلوبة
ستجد شكل حسابك تغير وأصبح تجارياً
مختارات
الخطوط السعودية تقتل فرحة عائلة بأكملها.. مسافر يروي قصته في مطار أبها
الأشقياء الثلاثة تورطوا في 19 جريمة سرقة وهكذا أوقعت بهم شرطة المدينة