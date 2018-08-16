طريقة تحويل حسابك الشخصي في إنستغرام إلى حساب تجاري

المواطن - متابعة

يتميز تطبيق إنستغرام بشعبية واسعة حول العالم، ويتعامل مع التطبيق ما يقرب من مليار مستخدم نشط بشكل شهري، وهو الأمر الذي جعل أصحاب الأعمال خاصة الصغيرة يتوجهون إليه من أجل إنشاء حساب تجاري يمكنهم من الترويج لمنتجاتهم والأشياء التي يهتمون بها.

وفيما يلي نرصد لكم خطوات تحويل الحساب الشخصي إلى التجاري، والذي يمكنك من إطلاق إعلانات والتواصل مع العلامات التجارية الأخرى، وبعض الأدوات الأخرى المميزة.

اضغط على زر القائمة من الواجهة الرئيسية للبرنامج

قم باختيار خيار Switch To Business Profile

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المطلوب في فيسبوك

اختر الصفحة المطلوب ربطها مع الحساب في إنستغرام واضغط Next

أضف بيانات التواصل المطلوبة

ستجد شكل حسابك تغير وأصبح تجارياً