طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق 

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية الخميس، على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي جازان، عسير.

كما توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.