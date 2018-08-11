طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا سطحية مثيرة للأتربة على منطقتي (الشرقية، ونجران) وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران والمرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.