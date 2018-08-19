ظهر مع العاصفة.. ما سر باب الكعبة المغلق؟

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

كشفت الصور التي التقطت للكعبة المشرفة، مساء اليوم الأحد، عن ملامح بابها الغربي المقابل لباب الملك فهد بالمسجد الحرام، والذي أغلقه الحجاج بن يوسف الثقفي، في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان.

وظهرت حدود الباب للناظر إلى الكعبة من خلال خطوطه المعترضة لخطوط البناء العرضية المحيطة بالكعبة من جميع جهاتها.

وكِشف منصور الدعجاني الباحث في التاريخ المكي أنه عندما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة المشرّفة جعل لها بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لولا أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ، لأَمَرْتُ بالبيتِ فهُدِمَ، فأدخلتُ فيهِ ما أُخْرِجَ منهُ، وألزقتُهُ بالأرضِ، وجعلتُ لهُ بابيْنِ بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبلغتُ بهِ أساسَ إبراهيمَ”.

ولما بنت قريشًا الكعبة قصرت عليهم النفقة فاستقصروا الكعبة عن بناء إبراهيم عليه السلام فتركوا من الحِجر ست أذرع وشبرًا وجعلوا لها بابًا واحدًا شرقيًا مرتفعًا عن الأرض، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ، عن الجدر؟ أمنَ البيتِ هو؟ قال ” نعم ” قلتُ: فلم لم يُدخلوهُ في البيتِ؟ قال ” إنَّ قومكَ قصرت بهم النفقةُ قلتُ: فما شأنُ بابِه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤوا ويَمنعوا من شاؤوا، ولولا أنَّ قومك حديثُ عهدهم في الجاهليةِ، فأخافُ أن تُنْكِرَ قلوبهم، لنظرتُ أن أُدْخِلَ الجَدْرَ في البيتِ، وأن ألزِقَ بابَه بالأرضِ.

وهذا الحديث الذي سمعه عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ورواه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو ما دعا ابن الزبير رضي الله عنهما أن يبني الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وذلك بعد 82 سنة من بناء قريش للكعبة المشرفة بسبب ما لحق بها من أضرار واحتراقها في سنة 64هـ بسبب الأحداث التي شهدتها مكة وحصارها من قبل الجيش الأموي بقيادة الحصين بن نمير ورميها بالمنجنيق من جبل أبي قبيس، فأعاد بناءها عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وأدخل ما أُخرج منها من الحِجر وجعل لها بابًا آخر في ظهرها في الجهة الغربية، وجعل بابيها لاصقين بالأرض وزاد في طولها تسع أذرع، ولما قُتل ابن الزبير رضي الله عنهما كتب الحجّاج بن يوسف الثقفي إلى عبدالملك بن مروان: أن ابن الزبير قد زاد في بيت الله ما ليس منه وأحدث فيه بابًا آخر، فكتب يستأذنه في رد البيت إلى ما كان عليه في الجاهلية؛ فكتب إليه عبدالملك بن مروان: أن سدَّ بابها الغربي الذي فتحه ابن الزبير واهدم ما زاد فيها من الحِجر.

فهدم الحجّاج منها 6 أذرع وشبرًا مما يلي الحِجر وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت عليه، وسدَّ الباب الذي في ظهرها وترك سائرها لم يحرك منها شيئًا، وبقيت الكعبة على هذا البناء وبقي أثر الباب الغربي، حتى أعيد بناؤها في زمن الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرابع سنة ١٠٤٠هـ، وذلك بعد أن تسبب السيل الذي وقع بمكة في شعبان سنة ١٠٣٩هـ بسقوط الجدار الشامي من الكعبة وبعض الجدارين الشرقي والغربي، فأعيد بناؤها على ما كانت عليه في آخر بناء لها في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان.

ويذكر المؤرخ والعلّامة ابن علّان الصديقي المكي الذي عاصر عمارة الكعبة المعظمة في عهد السلطان مراد الرابع ووصف ذلك وصفًا دقيقًا في مؤلفاته والتي منها إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد، والذي قام بتحقيقه د. خالد عزام الخالدي، وكذلك مخطوط الإنباء العميم ببناء البيت الحرام الفخيم، والذي حققه أبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير.

ويذكر ابن علّان أنه في هذه العمارة الشاملة للكعبة المشرفة تم رسم باب الكعبة الغربي المحاذي للباب الشرقي.