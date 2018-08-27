عائض القرني يشارك في رمز من رموز الشعر بأبيات غامضة فمن قائلها؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

شارك الشيخ الداعية عائض القرني بوسم “رمز من رموز الشعر”، على موقع “تويتر” بطريقته الخاصة.

وكتب القرني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “هل هناك إلّا ذاك الرمز، والأسطورة، إمبراطور الشعراء، القائل؛ وَمَا الدّهْرُ إلّا مِنْ رُواةِ قَصائِدي.. إذا قُلتُ شِعرًا أصْبَحَ الدّهرُ مُنشِدَا.. فَسَارَ بهِ مَنْ لا يَسيرُ مُشَمِّرًا.. وَغَنّى بهِ مَنْ لا يُغَنّي مُغَرِّدَا”.

ووجه القرني سؤالًا إلى متابعيه بقوله: “فمن هو؟”.

وكان الشيخ القرني يقصد بأبياته الشعرية أبا الطيّب المتنبي (303- 354هـ) وقصيدته “لكل امرئ من دهره ما تعودا”.

والمتنبي اسمه بالكامل أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي أبو الطيب الكندي الكوفي المولد.

ونسب المتنبي إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم، حيث عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب وكان من أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمكنًا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية.

فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء.