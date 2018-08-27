عاشق السجائر يُلون تشيلسي بالخلطة الإيطالية

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، في تحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، حيث جمع البلوز تسع نقاط في أول ثلاث جولات.

وتمكن المدرب ساري من وضع البصمة الإيطالية على تشيلسي بعد عدد قليل من المباريات، فبعد خسارة تشيلسي للقب الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، تمكن البلوز من الفوز على هيدرسيفيلد تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ثم نجح تشيلسي في الفوز على جاره نادي أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ثم تمكن تشيلسي من الفوز بالأمس على حساب نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من النجم البلجيكي إدين هازارد والذي سجل هدفه الـ70 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

واعتمد المدرب ساري في تشكيلته الجديدة مع تشيلسي على الهجوم من الظهيرين ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا، مع وجود هجوم من خط الوسط عبر هازارد واللاعب الإيطالي جورجينيو.

وتمكن الخطة الهجومية للمدرب ساري مع نادي تشيلسي في إعطاء الفرصة للمدافعين إذا سنحت من أجل التقدم والتصويب على مرمى الخصم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

ويذكر أن ساري جاء لتدريب نادي تشيلسي خلفًا لمواطنه، الإيطالي أنطونيو كونتي والذي تمت إقالته من تدريب نادي تشيلسي عقب نهاية موسم 2017- 2018.

وكان كونتي تُوج مع نادي تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي، بعد الفوز على نادي مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

تعاقد نادي تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي مع اللاعب الإيطالي جورجينيو من صفوف نادي نابولي الإيطالي لمدة خمس سنوات.

كما نجح تشيلسي في ضم اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسم واحد.

تُوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2012 على حساب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

من المعروف عن المدرب ساري المدير الفني لنادي تشيلسي، عشقه للسجائر حيث كان يُدخن بشراهة وقت وجوده مع نادي نابولي الإيطالي.