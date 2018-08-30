عبدالعزيز مُسجل في حساب المواطن ولا يحصل على الدعم!

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن يدعى عبدالعزيز من أنه لا يحصل على دعم حساب المواطن رغم أنه مُسجل في البرنامج وكلما رفع اعتراضًا إلى خدمة العملاء يقال له إن المبلغ صحيح، متسائلًا عن الحل.

وتفاعلت خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” مع المشكلة وقالت: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا“.

وأعلن حساب المواطن أمس الأربعاء صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل.

وقال حساب المواطن إنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

هذا ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).