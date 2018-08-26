عبروا عن شكرهم للمملكة.. 246 حاجًّا من أسر الشهداء والجرحى الإماراتيين يغادرون جدة

عبروا عن شكرهم للمملكة.. 246 حاجًّا من أسر الشهداء والجرحى الإماراتيين يغادرون جدة

2018/08/26
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

غادر جدة أمس 246 حاجاً من أسر شهداء الواجب والجرحى الإماراتيين بعد أن منّ الله عليهم بإداء فريضة الحج لهذا العام .
وكان في وداعهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحد بجدة عارف علي الطابور النعيمي ، ومساعد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالمحسن الشيخ وعدد من مسئولي إدارة المطار .
وعبّر ذوو الشهداء والجرحى عن شكرهم وتقديرهم لكرم الضيافة وحسن الاستقبال ، والتسهيلات التي قُدّمت لهم منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم والخدمات التي وجدوها خلال أداء مناسكهم .


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