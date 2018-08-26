عدل دخله الشهري في حساب المواطن ووجد أيقونة إكمال الطلب محجوبة!

المواطن - الرياض

تفاعل خدمة عملاء حساب المواطن مع استفسار شخص بشأن تعديل الدخل الشهري في البرنامج، موضحًا أن أيقونة اكتمال الطلب على موقع حساب المواطن محجوبة أمامه ولا يعلم ما الحل؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر” على الاستفسار بالقول: “أيقونة تقديم الطلب يتم الضغط عليها مرة واحدة فقط، وفي حال تعديل البيانات يكتفي بالضغط على أيقونة حفظ أسفل الشاشة بعد التعديل”.

وفي وقت سبق، أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وأضاف حساب خدمة العملاء أنه “لا يتم النظر في القروض أو أي التزامات أخرى ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية (هنا)”.