عقبات في طريق عمر السومة

المواطن - محمد سمعة

أيام قليلة وتنطلق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم في ثوبها الجديد، حيث ينطلق موسم 2018-2019 مع وعد بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن الدوري السعودي سينطلق يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات من العيار الثقيل وهي: “الاتفاق ضد الرائد، أحد ضد النصر، الوحدة ضد الحزم”.

ويطمح النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي للتألق من جديد وتعويض ما فاته في الموسم الجديد، حيث يريد اللاعب السوري العودة وخطف لقب هداف الدوري المحلي.

وكان السومة فقد لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي لمصلحة المهاجم التشيلي روني فيرنانديز والذي تُوج به برصيد 13 هدفًا، بينما سجل السومة 11 هدفًا.

ومع الصفقات النارية والتي أبرمتها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، سيجد عمر السومة صعوبة كبيرة وذلك من أجل حصد لقب هداف الدوري السعودي مع وجود الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، والنيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر، واللاعب دجانيني تافاريس.

كما أن السومة يتمنى ابتعاد الإصابات عنه وذلك من أجل الاستمرار في التواجد في التشكيل الرئيسي للنادي الأهلي في الموسم الجديد، حيث تسببت الإصابة في غياب السومة لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي، مما أفقده الفرصة في المنافسة على لقب هداف الدوري.

سجل عمر السومة هدفًا للنادي الأهلي، في شباك نادي المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.