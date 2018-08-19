عموري بعد التتويج بالسوبر: أهنئ الجماهير وسعيد بالانسجام

المواطن - مروة نبيل

عموري نجح في تسجيل اسمه في سجلات اللاعبين المتوجين بألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد خوضه أول مباراة رسمية مع الزعيم أمام الاتحاد في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وشارك عمر عبد الرحمن عموري في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الاتحاد، قبل أن يخرج في الدقيقة 73 حينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الزعيم بهدفين لهدف، وشارك ناصر الدوسري بدلًا منه.

وأعرب عمر عبد الرحمن عموري عن سعادته البالغة بالمشاركة والحصول على أول بطولة له مع نادي الهلال، وقال: “استمتعنا اليوم بحضور الجماهير الهلالية التي أهنئها كما أهنئ الجماهير بالإمارات بأول بطولة لعموري”.

وتابع عمر عبد الرحمن عموري تصريحاته بعد التتويج بالسوبر قائلًا: “كان لابد أن نتكاتف ونتجانس وأنا سعيد بأني انسجمت رغم عدم أدائي للكثير من التمرينات مع اللاعبين، وحققنا الفوز الذي سيدفعنا لبذل المزيد هذا الموسم”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.

وتعول الجماهير الهلالية كثيرًا على النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وحصد مزيد من البطولات هذا الموسم.