غدًا أول صلاة جمعة في جامع التويجري بورود رفحاء بسعة 5 آلاف مصل

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

افتتحت إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة رفحاء جامع الشيخ علي بن محمد المنديل التويجري بحي الورود برفحاء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام أول صلاة للجمعة يوم غد كما تم إدراجه ضمن الجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

والمشروع يتكون من جامع كبير مكون من دورين وملحق ومصلى نساء ومساحات خارجية وبيت للإمام وبيت للمؤذن بجوار الجامع ويتكون كل واحد منهما من دور أرضي وعلوي . ومواقف للسيارات . ومستودع وغرف لعمال الصيانة والنظافة…

ومساحة الجامع ألفان وستمائة متر ( 2600)ويتسع لأكثر من خمسة آلاف مصل.

وقد تم تجهيز الجامع من أفخم أنواع الفرش وأجود أنواع المكيفات والسماعات والإنارة. وتجهيز دورات مياه خارجية للرجال وداخلية للنساء .

وعبر عدد من سكان الحي عن شكرهم للشيخ علي بن محمد المنديل التويجري داعين الله أن يجزيه خير الجزاء على هذا المشروع الخيري المبارك النافع وأن يبارك له في ماله ويوفقه وأن يمده بعونه وتوفيقه على ما يقوم به من أعمال خيرية وأن يجزيه خير الجزاء على ما قام به .