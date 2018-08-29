غرفة جدة تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة إيقاف المركبات

المواطن - جدة

نفت غرفة جدة ما نسب إليها عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدء مشروع توظيف النساء في خدمة إيقاف مركبات مرتادي المطاعم.

وأكد أمين عام غرفة جدة، حسن بن إبراهيم دحلان، بأن ما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن إطلاق هذه الخدمة غير صحيح ولم تتبنَّه الغرفة ولا لجانها على الإطلاق.

وكشف أمين عام الغرفة بأن مشاريع الغرفة لا يتم التصريح عنها إلا من خلال قنوات الغرفة الرسمية الثابتة أو من الأشخاص المصرح لهم فقط.

وأضاف أن ما تناقلته وسائل التواصل أو بعض الصحف استنادًا على أحد المستثمرين في قطاع المطاعم هو تصريح شخصي لا يمثل الغرفة ويخالف أنظمتها ولوائح اللجان المنبثقة منها.