غويدي يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم

المواطن - مروة نبيل

منح الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة عن أداء التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، سيعود إلى التدريبات الجماعية، مساء يوم غدٍ السبت، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق جدة، مساء أمس الخميس، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتم فتح المدرجات للجماهير الأهلاوية، وذلك في إطار استعدادات الراقي لمنافسات الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المحرق البحريني ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، ثم يواجه التعاون في أولى مباريات الدوري السعودي للنجوم.