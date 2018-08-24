غيوم وعوالق في منى ومزدلفة وعرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الجمعة هي الآتي:
مكة المكرمة: الطقس: غائم جزئي / أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
عرفات: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة : 40 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
منى : الطقس : غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
مزدلفة : الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 43 د.م، الرطوبة: 30 % ، اتجاه الرياح : جنوبية غربية .
جدة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 37 د.م، الرطوبة: 75% .
حالة #الطقس الصباحية في #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة و #المشاعر_المقدسة.https://t.co/AICGnYRoX7#العالم_في_قلب_المملكة#حج1439هـ#hajj2018#واس pic.twitter.com/GBO2vlqMQc
— واس (@spagov) August 24, 2018