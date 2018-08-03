فريق نسائي سعودي يفوز بجائزة التميز في هاكاثون الحج

المواطن - جدة

فاز فريق نسائي سعودي بجائزة التميز في هاكاثون الحج وتطبيقه في إدارة المخيمات الإلكتروني بجائزة التميز وقدرها 150 ألف ريال سعودي.

وتشهد جدة عروس البحر الأحمر، مساء اليوم، ختام فعاليات هاكاثون الحج، الفعالية التقنية الأضخم على مستوى العالم، حيث يتبارى عباقرة التطوير والبرمجة والحاسب الآلي والتكنولوجيا من شتى بقاع الأرض لتقديم الحلول الممكنة للتيسير على ضيوف الرحمن.

وشارك في هاكاثون الحج بجدة آلاف المطورين من الجنسين ومن أكثر من 100 دولة على مدى ثلاثة أيام حافلة بالإبداع.

وتأتي استضافة هاكاثون الحج، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، استمرارًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.