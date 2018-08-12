فعاليات حكايا مسك تستقطب اهتمامات الأطفال وتحفز الشباب

المواطن - الرياض

استقطبت فعالية حكايا مسك عدداً كبيراً من الأطفال الذين أبدوا استحسانهم للأنشطة التي تقدمها الفعالية لتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم، فيما وجد الشباب العديد من الفرص لصنع تجارب متميزة في مجالات فنية وإبداعية متعددة.

فراس (18سنة) تحدث عن زيارته الأولى للمهرجان مبدياً إعجابه بالمكان بشكل عام، ومثنياً على الأنشطة التي ناسبت عمره، كما اقترح إيجاد المزيد من الأركان لدعم الأسر المنتجة وزيادة عدد المعارض لاستقبال المزيد من الزوار.

الطريقة التي تتشكل بها المشاهد السينمائية في فعالية (خلف الكواليس) نجحت في جذب مخيلة الطفلة تالا (8 سنوات) والتي أبدت إعجابها بما شاهدته في الأقسام المختلفة، حيث قالت إنها ترغب في تكرار الزيارة خلال الأيام المتبقية للفعالية.

أما شذى (20سنة) التي تزور (حكايا مسك) للسنة الثانية على التوالي، أبدت سعادتها بما لاحظته من تطور كبير بين النسختين ووجود عدد أكبر من الفعاليات لهذا العام, تضيف ” أسعدني دعم حكايا مسك لرواد الأعمال, وهو دعم يعود أثره على المجتمع ككل”.

من جانبه، يقترح محمد (12سنة) استغلالاً أكبر للمساحات الواسعة وزيادة معامل الأنيميشن، ويعبر عن طموحه في مجال الإنتاج، قائلاً ” رؤية 2030 تهتم بمجالات عدة وتخدم المواهب بشكل عام، وأطمح أن أكون حينها أحد المنتجين الكبار في عالم الفن “.

بالنسبة للجوهرة (11سنة) فقد وجدت في قسم (حكايا تك) ما يتلاءم مع شغفها بالتقنية والأنيميشن والعروض ثلاثية الأبعاد، تضيف:” التنظيم جدًا رائع والمكان جميل، وقد استمتعت بكل لحظة خلال وجودي في الفعالية”.

أما ميار (7سنوات) التي كانت هذه الزيارة هي الثانية لها لهذا العام، فقد أبدت إعجابها بما رأته واستمتعت بشكل خاص بفعاليات (المنتج الصغير).

من ناحية أخرى، أعجب مجاهد (17سنة) بتصميم البيئة البصرية وتوظيفها الألوان الملفتة لاستقطاب الزوار, كما أشاد بتنوع محتوى الفعالية، وثراء جدولها، وأضاف أخيرًا: (متحمس للوجود في حكايا مسك طيلة أيام إقامتها).

يشار إلى أن فعالية حكايا مسك تقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7-11 أغسطس، بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وتهدف إلى تنمية الإبداع وتشجيع الشباب على اكتشاف وصقل مواهبهم في مجالات متعددة.