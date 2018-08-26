فهد الخثعمي يودع أسياد جاكرتا بسبب الإصابة

المواطن - مروة نبيل

خرج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي من منافسات وزن تحت 67 كجم، بعد تعذر إكمال مواجهة دور الـ4 أمام منافسه الكويتي علي عبدالعزيز، بسبب تأثره بالإصابة التي تعرض لها أمام الباكستاني نصير أحمد.

ونجح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي في الفوز على منافسه الباكستاني نصير أحمد، قبل قليل، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن تحت 67 كجم، في دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مواجهة فهد الخثعمي والباكستاني نصير أحمد، وأكد أن لاعب الأخضر للكاراتيه تعرض للإصابة أثناء النزال، ولكنه تحامل على إصابته وحسم اللقاء لصالحه.

وكان لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فهد الخثعمي قد تمكن من الفوز على منافسه الأوزبكي إيكبولجن أوزاكوف في دور الـ16 ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم.