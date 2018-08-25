فيديو جرافيك “المواطن”.. خلية بشرية لا تنام في 911

المواطن - الرياض

سلط فيديو جرافيك “المواطن” الضوء على جهود مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، الذي يعمل لخدمة الإنسان عبر خلية بشرية لا تنام.

ويخدم المركز 17 محافظة بدقة وإنجاز في وقت قياسي وذلك باستخدام كاميرات عالية الجودة في المحافظات والحرم المكي، مع استخدام شاشات إتش دي لرصد الكثافة المرورية والملاحظات الأمنية، فيما يضم المركز قوة بشرية متخصصة تتحدث بعدة لغات تتلقى 80 ألف اتصال يوميًا تشمل جوانب إنسانية واستفسارات وبلاغات أمنية وطبية وإسعافية.

ويساند المركز عددًا من الجهات منها، الهلال الأحمر ووزارة الصحة والكهرباء والمياه والأمانات والحج والأرصاد والبيئة.