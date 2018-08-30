فيديو مداخلة تركي آل الشيخ .. ما فيه تشفير والدوري للجميع

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بذل جهدًا ثمينًا للغاية، وذلك من أجل تقديم الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بالمجان للجماهير.

وخلال الفترة الأخيرة، تابع تركي آل الشيخ آخر التطورات من قبل شركة الاتصالات السعودية STC وذلك من أجل معرفة كيفية نقل الدوري في الموسم الجديد للجماهير.

وبعدما أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة عن عرض الدوري السعودي بالمجان عبر قنوات KSA SPORTS بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنفست الجماهير الصعداء، خاصة أن فئات كثيرة منهم اعترضت على تشفير مباريات الدوري حيث تنتظرها الجماهير من الموسم للآخر من أجل متابعة وجبة كروية دسمة.

وكان تركي آل الشيخ أكد عبر قناة 24 الرياضية، أن الدوري السعودي سيُنقل بتقنيات حديثة كل ذلك وبالمجان من أجل الجماهير العاشقة للكرة.

وأكمل تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: كل جهة ستحصل على حقوقها سواء كانت STC أو المشاهد السعودي.

وأضاف آل الشيخ، أن جودة نقل المباريات ستكون مميزة لكن قنوات STC ستنقل بمميزات أخرى تابعة لها لكن هذا لن يمنع نقل المباريات بطريقة مميزة تناسب المشاهد السعودي والمشاهد الأجنبي المقيم في المملكة على حد قوله.

وأشار آل الشيخ: لدينا كفاءات مميزة في الوطن قادرة على القيام بعمل احترافي، والله يهدي الإخوان في STC تأخروا في إعلان آلية نقل الدوري ونعذرهم لأن التجربة جديدة بالنسبة لهم.