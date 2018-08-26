فيديو وصور.. إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل يقتل ويصيب 15 شخصًا

المواطن - متابعة

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية مساء اليوم الأحد.

وذكرت قناة “نيوز 4 جاكس” المحلية، نقلًا عن مصادر أن ما لا يقل عن 4 قتلوا في حادثة إطلاق النار في مركز “جاكسونفيل لاندينغ” للتسوق بولاية فلوريدا الأميركية.

ونشر رئيس شرطة جاكسونفيل تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال فيها: “إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ.. ابقوا بعيدًا عن المنطقة؛ فهي ليست آمنة الآن”.

وأضاف رئيس الشرطة أن مشتبهًا به قتل في حادث إطلاق نار، مشيرًا إلى أنه من غير المعروف إن كان هناك مشتبه به ثانٍ بالمنطقة.

وأفادت بأن مسلحًا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.