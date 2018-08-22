فيسبوك يكشف جرائم إيران الإلكترونية ويقطع أذرعها على شبكاته

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قطع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أذرع إيران على صفحاته بعد أن أزال ما يزيد على 600 حساب يتم استخدامه لأغراض سياسية بشكل رئيسي من جانب المعلنين الإيرانيين والروس.

وحسب ما جاء في مجلة ذا فيرج الأميركية، فإن فيسبوك تابع حملاته المستمرة للتأكد من غياب أي تأثير سياسي لطرف أو جهة عبر صفحاته، وهو ما أسفر عن إلغاء 652 حسابا وصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال فيسبوك في تدوينة خاصة له: “إن الحملات التي كشفت عنها بعض الشبكات مثل فاير آي للأمن السيبراني وصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تم التأكد من صلتها الوثيقة بإيران وروسيا”.

وقال المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ في اتصال مع الصحفيين: “كانت هذه شبكات حسابات تضلل الناس حول من كانوا وماذا كانوا يفعلون”، مضيفًا: “نحن نحظر هذا النوع من السلوك لأن الأمور الأصيلة مهمة، ويجب أن يكون الناس قادرين على الوثوق بالاتصالات التي يجرونها على فيسبوك”.

وفي شهر يوليو الماضي أشار FireEye Facebook إلى وجود شبكة من الصفحات المعروفة باسم Liberty Front Press، وتشمل 70 من الحسابات، ثلاث مجموعات على فيسبوك، و 76 حسابا على إنستقرام،ويتبعها 150 ألفا على الموقعين.

وتم الإشارة إلى صلة الشبكة بروابط غير معروفة لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، كما قال فيسبوك إن تلك الشبكة أنفقت أكثر من 6000 دولار بين عام 2015 واليوم، وذلك للترويج إلى أحداث سياسية محددة.

وتم ربط Liberty Free Press أيضًا بمجموعة من الصفحات التي تم إنشاؤها كمنظمات إخبارية، وساعدت في اختراق حسابات الأشخاص ونشر البرامج الضارة أيضًا، وذلك وفقًا لتأكيدات فيسبوك.