في أول تعليق له.. رئيس وزراء كندا: لا نريد علاقات سيئة مع السعودية

المواطن - الرياض

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده لا تريد علاقات سيئة مع السعودية، وأن المملكة تحرز تقدمًا بشأن حقوق الإنسان.

وأضاف ترودو، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية في بلاده، كريستيا فريلاند، أجرت، يوم الثلاثاء، حوارًا مطولًا مع نظيرها السعودي وزير الخارجية عادل الجبير بشأن الأزمة.

وأكد ترودو أن أوتاوا مستمرة في الحوار مع الرياض، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير أكد اليوم أن كندا أخطأت بتدخلها في الشأن الداخلي للمملكة، وعليها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه.

وأضاف الجبير أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة السعودية.

ولفت الجبير إلى أن الاستثمارات الكندية السابقة في المملكة لا تزال قائمة، موضحًا أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة.

وأشار الجبير إلى أن المملكة حريصة جدًّا على المواطنين، ولم ولن تبخل بتقديم المساعدات لهم في كل المجالات، مشيدًا بالدعم الذي لاقته المملكة من العديد من الدول، خاصة دول الخليج في أزمتها مع كندا.

وكانت المملكة طردت سفير كندا واستدعت سفيرها للتشاور بعد تصريحات غير مقبولة تحدثت فيها الخارجية الكندية عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة، الأمر الذي يعد تدخلًا مرفوضًا تعاملت معه المملكة بالحزم اللازم.