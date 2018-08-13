في اتصال هاتفي.. الملك يبحث مع عمران خان تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تهنئته للسيد عمران خان بانتخابه رئيساً لمجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشاد ـ رعاه الله – بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد أعرب دولة رئيس وزراء باكستان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.