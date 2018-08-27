في خطوة على طريق التمكين.. 3 نساء يرأسن بلديات فرعية في جدة

وبموجب القرار فقد تم تكليف هبة البلوي رئيسًا لبلدية الشرفية، ورشا المهنى رئيسًا لبلدية ذهبان، ومريم أبو العينين رئيسًا للبلدية النسائية الفرعية بعد تغيير مسماها القديم من الإدارة العامة للخدمات النسائية إلى البلدية النسائية الفرعية.

وقد عبر المواطنون والمواطنات عن سعادتهم بهذا القرار مؤكدين أنه خطوة من خطوات تمكين المرأة السعودية التي حصلت على المزيد من حقوقها خلال السنوات الماضية ضمن عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي يقودها بنجاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.