في مقابلة تلفزيونية غدًا.. الفيصل يكشف جهود المملكة واستعداداتها لموسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

يبث التلفزيون السعودي غدا الجمعة عند الساعة 2:50 ظهراً مقابلة مع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويتحدث فيها سموه عن جهود الدولة واستعداداتها لموسم حج هذا العام.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أعلن اليوم قدوم 1,684,629 حاجاً في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ، مبينا أن 1,584,085 حاجاً قدموا عبر المنافذ الجوية ، و84,381 حاجاً عبر المنافذ البرية ، و16,163 حاجاً عبر المنافذ البحرية.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1439هـ بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وكانت مرحلة قدوم استقبال الرحلات الجوية لموسم حج هذا العام انطلقت يوم 1 ذو القعدة 1439هـ الموافق 14 يوليو 2018م، وانتهت رسمياً في تمام الساعة (12) بالتوقيت العالمي من يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1439هـ الموافق 15 أغسطس 2018م، ووصل عدد الرحلات الجوية القادمة لموسم حج هذا العام 1439هـ إلى (6969) رحلة، منها (3939) رحلة جوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و(3030) رحلة جوية وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.