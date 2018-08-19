قائد القصر الجمهوري في مأرب : قلوب اليمنيين عامرة بحب الملك سلمان

المواطن- واس

أكد قائد القصر الجمهوري في مأرب العميد عبده عبدالله الحميري الذي يؤدي فريضة الحج لهذا العام 1439 هـ، ضمن برنامج استضافة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أن قلوب اليمنيين معمورة بحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على حفاوة الضيافة وكرم الاستقبال لذوي شهداء اليمن الذين قدموا دماءهم وأموالهم لدرء الشرذمة من الحوثيين.

وأبان العميد الحميري أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين أطلت على اليمنيين كالبلسم الشافي والضماد الناجع، مؤكداً أن مبادرته المباركة ليست بغريبة عليه فهو صاحب الأيادي البيضاء والفضل الكبير على أمتيه العربية والإسلامية، وآخر مكرماته استضافة ذوي الشهداء من أبناء الشعب اليمني الذي يدافع عن تراب وطنه وأمته، لافتاً إلى أن دعم السعودية قيادةً وشعباً زاد اليمنيين صلابة وجسارة في مواجهة الميليشيات الخبيثة، موضحاً أن هدفها هو تمزيق اللحمة الوطنية وفصل اليمن عن حضنه العربي والإسلامي.

وأشار قائد القصر الجمهوري إلى أن القيادة اليمنية ساهمت بشكلٍ كبير في تخفيف الآلام التي اعترضت طريق اليمنيين طيلة سنوات الأزمة حيث دأبت المليشيات الحوثية الانقلابية على تفجير المنازل وتهجير الأهالي وتجنيد الأطفال وحروب العصابات وهذا دليل جبنهم في المواجهات.

وأفاد العميد الحميري أن معنويات الجيش الوطني في أفضل حالاته بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم العسكري واللوجيستي من قوات التحالف العربي بيقادة المملكة العربية السعودية وأنه رغم كل محاولات الإسناد لدعم الميلشيات، إلا أن القوات المشتركة استطاعت قطع أيادي العدوان وتجفيف منابع الإرهاب، وانحسار الوهج الإعلامي الكاذب الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام في داخل اليمن وخارجه.