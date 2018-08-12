قافلة الحبيل الصحية تناظر قرابة 200 حالة مرضية في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع - الحبيل

أقامت جمعية الكوثر الصحية بعسير أمس بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بالحبيل وبالتعاون مع صحة عسير القافلة الصحية التطوعية المتنقلة “قافلة الحبيل الصحية” وذلك بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية المجمعة ــ العقل ــ الحبيل والتابعين لمحافظة رجال ألمع .

وشملت القافلة التي انطلقت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً عدداً من التخصصات الطبية وهي ” طب الأطفال ــ طب الأسرة ــ الباطني ــ العيون ” وذلك لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المراجعين وحتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين ، حيث بلغت إحصائية أعداد المراجعين كالتالي : عيادة النساء باطنية ٧٥ مراجعة بالإضافة إلى ٨ إحالات ،عيادةالرجال باطنية ٤٧ حالة ،عيادة طب الأسرة ٣٥ حالة ،عيادة أطفال ٤٥ حالة بالإضافة إلى ٥ إحالات ،عيادة العيون ٦٤ حالة منها ٥٦ إحالة .

وقد عبر عدد من الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقائمين على القافلة مؤكدين أنها كانت هادفة وآتت ثمارها وحققت أهدافها سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالحبيل الأستاذ “شرفي محمد عسيري” أن هذه القوافل توضع ضمن برامج العمل الخاصة بها حيث تعتبر من ضمن الأعمال الخيرية التي تعنى بها مثل هذه الجمعيات ، مضيفاً أن الجمعية تتلمس دائماً مواطن الحاجة لمثل هذه القوافل حتى توفرها لها تخفيفاً على قاطني هذه الأماكن ، شاكراً في النهاية سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد آل فردان” ومدير القطاع الصحي الأخصائي أول “أحمد بن معدي آل غنية وكذلك الشكر الخاص لمنسق القافلة الأستاذ “موسى بن محمد العرافي” وجميع المشاركين في إسهامهم بنجاح هذه القافلة .