قبل تقديم الاعتراض.. طريقة معرفة مقدار الدعم في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أطلق برنامج حساب المواطن حاسبة الدعم والتي تُمكّن المستفيدين معرفة مقدار الدعم للدفعة الجديدة، وما إذا كان هناك أي مشاكل في الدعم تتطلب تقديم اعتراض.

ويمكن الاستفادة من الحاسبة بالدخول على بوابة البرنامج على الانترنت واختيار الحاسبة ثم تعبئة الخانات ليظهر مقدار الدعم.

وللدخول على الحاسبة عبر الرابط التالي (هنا) ثم اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى حاسبة الدعم.

إدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

إدخال الدخل الشهري للأسرة ومصادره.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الدعم للدفعة التاسعة في حسابات المستفيدين ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

آخر موعد للتسجيل

وأكد حساب المواطن أن يوم غد الجمعة 10 أغسطس يعتبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة العاشرة لشهر سبتمبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: (هنا).

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس، فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

طريقة التسجيل

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

آلية الاعتراض

ويمكن تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق في حساب المواطن بعد 5 أيام من إيداع أي دفعة من خلال ما يلي:

1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج

2- ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات وتقديم الشكوى

3- ثم الضغط على تقديم شكوى على الدفعة الحالية.