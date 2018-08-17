قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد .. أرقام عموري تُقلق العميد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير العربية مباراة الهلال ضد الاتحاد في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، نظرًا لقوة الفريقين وشعبيتهما الكبيرة.

وسعت إدارة الناديين لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويُعد الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من أبرز اللاعبين الجُدد المتوقع ظهورهم في مباراة الهلال ضد الاتحاد في السوبر السعودي 2018.

واستعرض حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام نجم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عمر عبد الرحمن عموري قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد التي ستُقام، مساء السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في لندن.

وخاض عمر عبد الرحمن عموري 25 مباراة في منافسات الموسم الرياضي الماضي، مع العين الإماراتي، نجح في تسجيل 7 أهداف، وصناعة 12 هدفا، وصنع 91 فرصة مُحققة، ما يدل على قوة اللاعب قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد في السوبر السعودي.

ويسعى الفريقان للفوز في مباراة الهلال ضد الاتحاد ببطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد بتتويج، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على كافة المسابقات هذا العام.

وحرص العميد والزعيم على الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة الهلال ضد الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي 2018، ودخل كل منهما في معسكر خارجي في النمسا، وخاضا عددا من المباريات الودية.